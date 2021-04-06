Уралец хотел отправить контрабанду военной техники в Армению и попался таможенникам

Уралец хотел отправить контрабанду военной техники в Армению и попался таможенникам
Сегодня, 19:42ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Житель Свердловской области захотел отправить контрабанду военной техники в Армению, но его попытку пресекли сотрудники таможни, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Для отправки мужчина решил использовать курьерскую службу. Он подделал доверенность на экспорт и предоставил ее в транспортно-логистическую компанию. Уралец планировал отправить «37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора», но попытка не увенчалась успехом.

Отмечается, что изъятый товар принадлежит к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, поэтому он запрещен к свободной продаже.

В результате по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда). Свердловчанину грозит до семи лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, в январе в Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили контрафактную парфюмерию, кальянный табак и акустические колонки. Ущерб составил 5,3 миллиона рублей

Материалы по теме:
Свердловская областьзадержаниеколонияконтрабанда
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы