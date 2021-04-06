Уралец хотел отправить контрабанду военной техники в Армению и попался таможенникам

Для отправки мужчина решил использовать курьерскую службу. Он подделал доверенность на экспорт и предоставил ее в транспортно-логистическую компанию. Уралец планировал отправить «37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора», но попытка не увенчалась успехом.