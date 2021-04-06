В массовом ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле пострадала пассажирка автобуса

ДТП с участием легковушки и автобуса, произошло около 7.30 на перекрестке улицы Юности — Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле.
Водитель автомобиля «Хендэ», следуя по улице Юности на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора в сторону Ленинградского проспекта не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение. После этого «Хендэ» развернуло и он столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался сзади в попутном направлении, рассказали подробности происшествия в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Там сообщили, что в результате аварии травмы получила 34-летняя женщина — пассажир автомобиля ВАЗ. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими травмами.
В салоне автобуса находилось 6 пассажиров, никто из них не пострадал.
В данный момент представители Госавтоинспекции, проведя осмотр места происшествия, опрос очевидцы и освидетельствование водителей на состояние опьянения (оно не установлено), выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в рамках административного расследования. В городском отделе ГИБДД уточнили, что причиной аварии стало непредоставление одним из транспортных средств преимущества в движении.
Напомним, утром 6 апреля две легковушки и пассажирский автобус столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле. Один автомобиль врезался в бок автобуса, а у второго, от удара сильно пострадала передняя часть.