В массовом ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле пострадала пассажирка автобуса

Водитель автомобиля «Хендэ», следуя по улице Юности на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора в сторону Ленинградского проспекта не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение. После этого «Хендэ» развернуло и он столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался сзади в попутном направлении, рассказали подробности происшествия в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».