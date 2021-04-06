В мошенничестве на Avito обвинили маникюрщицу жители Екатеринбурга

В мошенничестве на Avito обвинили маникюрщицу жители Екатеринбурга
Сегодня, 09:48ПроисшествияФото: Е1.RU
В мошенничестве обвинили жители Екатеринбурга и области девушку — маникюрщицу из Сухого Лога, которая на Avito покупала у граждан различные товары, но в итоге не платила за них.

Мастера по маникюру Анну Варсонофьеву обвинили в мошенничестве через Интернет жители региона и Екатеринбурга. Женщина отзывалась на объявления на сайте Avito, покупала у людей телефоны и другие вещи, но не платила за них.

Как рассказал Е1 один из пострадавших по имени Владимир, он продавал девушке телефон стоимостью порядка 30 тысяч рублей. В подтверждение оплаты Анна прислала ему через мессенджер чек о переводе платежа. Но сами деньги на счет так и не поступили.

Я подвоха никакого не ожидал. Я ей отдал телефон, она постоянно говорила, что торопится и ей надо ехать. Я сфотографировал ее паспорт, и она уехала. Деньги так и не приходили, и вечером того же дня я ей позвонил. Она удивлялась, пообещала выяснить. Сказала: «Если придут, обязательно мне позвоните, чтобы я не переживала». Меня это подкупило. Все было очень правдоподобно, рассказал Владимир.

При этом Анна продолжала выходить на связь и интересоваться, пришли ли деньги. Спустя пару дней пострадавший сам обратился в банк и узнал, что такого платежа нет в системе.

Также Владимир стал искать информацию о девушке в сети и обнаружил на сайте судебных приставов несколько исков к Варсонофьевой. На отзывы об Анне он наткнулся и в социальной сети «ВКонтакте». Оказалось, что за плечами у девушки немало подобных историй и обманутых продавцов.

Как рассказала еще одна пострадавшая от действий мошенницы, Анна работала мастером маникюра в Сухом Логе и когда-то покупала у нее коляску, но так и не расплатилась.

В общей сложности девушка обманула порядка десяти жителей области, многие из которых написали заявление в полицию. Однако никаких действий стражи правопорядка не предприняли. Как считают сами жертвы, в правоохранительных органах не хотят объединять все заявления в одно и признавать Анну мошенницей, ведь она выплачивает часть сумм продавцам и выходит на связь.

Сюжеты:
Екатеринбург
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