Неизвестный поджег автомобиль минувшей ночью в Нижнем Тагиле

Неизвестный поджег автомобиль минувшей ночью в Нижнем Тагиле
Неизвестный поджег автомобиль минувшей ночью в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:16ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО
По словам очевидцев, неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в салон автомобиля на улице Циолковского в Нижнем Тагиле.

В ночь на 5 марта в Нижнем Тагиле у дома №2 корпус 2 по улице Циолковского загорелся автомобиль Mitsubishi Lancer Cedia.

По сообщениям очевидцев, это был умышленный поджог. Свидетели заявили о неизвестном, который закинул бутылку с горючей жидкостью в салон автомобиля через отсутствующее заднее стекло.

Огонь охватил площадь 1 квадратный метр. Был поврежден багажник автомобиля.

По факту случившегося дознаватели МЧС проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель грузовика в Екатеринбурге устроил массовое ДТП с участием двух легковых авто и автобуса ПАЗ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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