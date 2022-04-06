Неизвестный поджег автомобиль минувшей ночью в Нижнем Тагиле

По словам очевидцев, неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в салон автомобиля на улице Циолковского в Нижнем Тагиле.

В ночь на 5 марта в Нижнем Тагиле у дома №2 корпус 2 по улице Циолковского загорелся автомобиль Mitsubishi Lancer Cedia. По сообщениям очевидцев, это был умышленный поджог. Свидетели заявили о неизвестном, который закинул бутылку с горючей жидкостью в салон автомобиля через отсутствующее заднее стекло. Огонь охватил площадь 1 квадратный метр. Был поврежден багажник автомобиля. По факту случившегося дознаватели МЧС проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что пьяный водитель грузовика в Екатеринбурге устроил массовое ДТП с участием двух легковых авто и автобуса ПАЗ.

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