Неизвестный поджег автомобиль минувшей ночью в Нижнем Тагиле

В ночь на 5 марта в Нижнем Тагиле у дома №2 корпус 2 по улице Циолковского загорелся автомобиль Mitsubishi Lancer Cedia.
По сообщениям очевидцев, это был умышленный поджог. Свидетели заявили о неизвестном, который закинул бутылку с горючей жидкостью в салон автомобиля через отсутствующее заднее стекло.
Огонь охватил площадь 1 квадратный метр. Был поврежден багажник автомобиля.
По факту случившегося дознаватели МЧС проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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