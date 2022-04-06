Пьяный водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП в Екатеринбурге

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 6 апреля, на перекрестке улицы Караванной и улицы Пархоменко в Екатеринбурге.
Водитель большегруза Volvo столкнулся с тремя припаркованными автомобилями: легковушками Hyundai Creta и УАЗ «Патриот» и автобусом ПАЗ, сообщает ГИБДД Екатеринбурга.
Как оказалось, водитель грузовика в момент аварии был пьян. На него составили административный материал за отказ от прохождения медосвидетельствования.
В результате дорожного инцидента никто не пострадал.