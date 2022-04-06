Пьяный водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП в Екатеринбурге

Пьяный водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП в Екатеринбурге
Пьяный водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 17:42ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге нетрезвый водитель грузовика устроил массовое ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями.

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 6 апреля, на перекрестке улицы Караванной и улицы Пархоменко в Екатеринбурге.

Водитель большегруза Volvo столкнулся с тремя припаркованными автомобилями: легковушками Hyundai Creta и УАЗ «Патриот» и автобусом ПАЗ, сообщает ГИБДД Екатеринбурга.

Как оказалось, водитель грузовика в момент аварии был пьян. На него составили административный материал за отказ от прохождения медосвидетельствования.

В результате дорожного инцидента никто не пострадал.

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Екатеринбург
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