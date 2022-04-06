Росгвардейцы с автоматами приехали к избившему собаку дебоширу в Екатеринбурге

К екатеринбуржцу, который избил своего пса и буянил в подъезде, приехали домой вооруженные силовики.

Инцидент произошел в доме №35 по улице Героев России в Екатеринбурге. Местный житель избил свою собаку в лифте, а потом начал буянить в подъезде. Соседи испугались и вызвали Росгвардию. Силовики зашли к нему в квартиру с автоматами. Мужчина говорил неразборчиво, толкал их, пишет Е1. По словам жильцов, сотрудники Росгвардии «успокаивали» дебошира два часа, вызвали ему «скорую». Соседи отмечают, что в итоге мужчине «ничего не сделали». Жильцы сообщили о факте жестокого обращения с собакой волонтерам «Зоозащиты».

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