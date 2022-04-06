Вячеслав Володин: «Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский»

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Он окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «Турция и турецкий язык» в 1970 году и вечернее отделение юридического факультета по специальности «Юрист» в 1977 году. 31 марта 1990 года он был назначен главой ЛДПР.