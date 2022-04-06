Вячеслав Володин: «Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский»

После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий, сообщил глава Госдумы Вячеслав Володин.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Он окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «Турция и турецкий язык» в 1970 году и вечернее отделение юридического факультета по специальности «Юрист» в 1977 году. 31 марта 1990 года он был назначен главой ЛДПР.
Он избирался депутатом Государственной думы семи созывов. В Госдуме первого, второго и шестого созывов он был руководителем фракции ЛДПР, а в третьем, четвертом и пятом созыве — зампредседателя Госдумы. В Госдуме седьмого созыва он руководитель фракции ЛДПР.