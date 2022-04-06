Вячеслав Володин: «Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский»

Вячеслав Володин: «Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский»
Вячеслав Володин: «Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский»
Сегодня, 15:10ПроисшествияФото: страница Владимира Жириновского Вконтакте

О смерти Владимира Жириновского сообщил Вячеслав Володин

Сегодня 6 апреля стало известно о смерти главы ЛДПР Владимира Жириновского. Ему было 75 лет.

После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий, сообщил глава Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Он окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «Турция и турецкий язык» в 1970 году и вечернее отделение юридического факультета по специальности «Юрист» в 1977 году. 31 марта 1990 года он был назначен главой ЛДПР.

Он избирался депутатом Государственной думы семи созывов. В Госдуме первого, второго и шестого созывов он был руководителем фракции ЛДПР, а в третьем, четвертом и пятом созыве — зампредседателя Госдумы. В Госдуме седьмого созыва он руководитель фракции ЛДПР.

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