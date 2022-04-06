Жители ГГМ в Тагиле испугались звуков взрыва и сообщения по громкоговорителю

6 апреля в 16:00 на Гальянке был слышен взрыв, а также сообщение по громкоговорителю. Что это было, редакции TagilCity.ru пояснили в ЕДДС Нижнего Тагила.

Тагильчане поделились, что услышали звук взрыва в районе Универсама на Гальянке. По их словам, дома сотряслись от грохота, после чего раздалось «невнятное сообщение по громкоговорителю». Дом ходуном прошёлся, аж посуда задребезжала, написала тагильчанка в паблике «[ТТ] Нижний Тагил» во ВКонтакте. В Единой дежурно-диспетчерской службе редакции TagilCity.ru пояснили, что в это время проходили плановые взрывные работы Высокогорского горно-обогатительного комбината. Напомним, что ВГОК на Вые является крупнейшим горнодобывающим предприятием на Урале. В его структуру входят по три шахты и карьера, а также ряд небольших цехов. В конце февраля 2022 года тагильский комбинат заявил о возможной приостановке работы из-за штрафа в 500 тысяч рублей. Тагильский ВГОК не добился снижения штрафа и решил остановить производство

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter