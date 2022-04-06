Жители ГГМ в Тагиле испугались звуков взрыва и сообщения по громкоговорителю

Жители ГГМ в Тагиле испугались звуков взрыва и сообщения по громкоговорителю
Жители ГГМ в Тагиле испугались звуков взрыва и сообщения по громкоговорителю
Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: 1MI
6 апреля в 16:00 на Гальянке был слышен взрыв, а также сообщение по громкоговорителю. Что это было, редакции TagilCity.ru пояснили в ЕДДС Нижнего Тагила.

Тагильчане поделились, что услышали звук взрыва в районе Универсама на Гальянке. По их словам, дома сотряслись от грохота, после чего раздалось «невнятное сообщение по громкоговорителю».

Дом ходуном прошёлся, аж посуда задребезжала, написала тагильчанка в паблике «[ТТ] Нижний Тагил» во ВКонтакте.

В Единой дежурно-диспетчерской службе редакции TagilCity.ru пояснили, что в это время проходили плановые взрывные работы Высокогорского горно-обогатительного комбината.

Напомним, что ВГОК на Вые является крупнейшим горнодобывающим предприятием на Урале. В его структуру входят по три шахты и карьера, а также ряд небольших цехов. В конце февраля 2022 года тагильский комбинат заявил о возможной приостановке работы из-за штрафа в 500 тысяч рублей.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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