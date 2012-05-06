Кафе, не пустившее инвалида-колясочника, признало свою вину

Омбудсмен отметила, что 4 мая посетила заведение и пообщалась с его руководством. Вместе с ней на встречу пришли руководители общественных организаций инвалидов. В ходе беседы руководство кафе высказало сожаления в связи с инцидентом. В свою очередь, председатель Екатеринбургской общественной организации «Свободное движение »Елена Леонтьева попросила не увольнять женщину, допустившую некорректное отношение к колясочнику. Кроме того, после майских праздников в суд будет подано заявление пострадавшего Александра Мокина с требованием наказать кафе. Помощь в подготовке необходимых документов ему окажет главный специалист аппарата Мерзляковой Анна Деменева.

Напомним, 27-летнего Мокина не пустили в кафе, в котором он собирался отметить свой день рождения. По словам арт-директора заведения, он мог смутить посетителей кафе своей инвалидной коляской. Мерзлякова отметила, что в Екатеринбурге за последнее время это не первый подобный случай. Так, один из банков отказался выдать кредит инвалиду-колясочнику. В то же время омбудсмен не исключила, что причиной отказа в данном случае была не столько инвалидность, сколько платежеспособность клиента.