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Кафе, не пустившее инвалида-колясочника, признало свою вину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кафе, не пустившее инвалида-колясочника, признало свою вину

6 мая 2012, 12:10ПроисшествияЕвгения
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