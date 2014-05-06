Суровый тагильский субботник: шашлык на костре прямо у заправки (ФОТО)
Накануне общественник Никита Чапурин рассказал о том, что стал свидетелем ситуации, которая, по мнению активиста, могла закончиться весьма печально. Дело в том, что на кольце по улице Серова работники «Уралконтрактнефть» жгли костер в непосредственной близости от заправки.
Общественник незамедлительно зафиксировал факт и обратился в отряд №9 Федеральной противопожарной службы по Свердловской области, где заявили, что раз огонь находится под контролем людей – опасаться нечего. На вызов пожарная машина не выехала.
Люди сжигают мусор в черте города и без разницы, что разжигать костры в черте города запрещено прокомментировал Никита Чапурин.
Заместитель директора по сети АЗС в Нижнем Тагиле Роман Бабин пояснил журналисту TagilCity.ru:
Они там жгли ветки. Это было не на территории заправки, а там, где располагался бывший детский садик. Все, что касается пожарной безопасности, было соблюдено. Все огнетушители были, и, честно говоря, костер был незначительный. У работников был субботник, мы как-то должны были отблагодарить – пожарили шашлыки. Но сейчас наказание за это они уже понесли дисциплинарное. Все сотрудники получили штраф.
Фотографии Никиты Чапурина
В Отделе гражданской защиты населения Администрации города Нижний Тагил добавили, что со стороны руководства заправки было крайне неосмотрительно допустить разжигание костра.
В заключении отметим, что противопожарные отряды в начале весны особенно часто выезжают на пожары, причиной которых становится неаккуратное обращение с огнем. Люди уверены, что процедура сожжения старой травы поможет земле отчиститься, но, по словам спасателей, это ошибочное мнение. Кроме того, из-под контроля порой выходят и костры, разведенные для сжигания веток и иного мусора. Ущерб наносится не только природе, но и имуществу людей.
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