Не было денег: в Екатеринбурге полиция нашла мать, оставившую младенца в подъезде

Правоохранители Екатеринбурга задержали мать, которая бросила своего полугодовалого сына вместе с коляской в одном из подъездов жилого дома. Как оказалось,женщина проживает в столице области, нигде не трудоустроена.

По словам самой задержанной, она избавилась от младенца, поскольку не имеет постоянного дохода. Ребенка 34-летняя мать содержала самостоятельно: отец в воспитании своего сына не принимал никакого участия.

Более того, коляску с малышом женщина оставила еще вечером. Брошенный мальчик целую ночь провел в подъезде – его обнаружили только днем 4 мая.

По статье «оставление в опасности» сыщики возбудили уголовное дело. Недобросовестной мамочке грозит год тюрьмы.