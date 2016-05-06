Не было денег: в Екатеринбурге полиция нашла мать, оставившую младенца в подъезде
6 мая 2016, 08:40ПроисшествияТимофей Данилов
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За свой поступок женщина может провести год в тюрьме.
Правоохранители Екатеринбурга задержали мать, которая бросила своего полугодовалого сына вместе с коляской в одном из подъездов жилого дома. Как оказалось,женщина проживает в столице области, нигде не трудоустроена.
По словам самой задержанной, она избавилась от младенца, поскольку не имеет постоянного дохода. Ребенка 34-летняя мать содержала самостоятельно: отец в воспитании своего сына не принимал никакого участия.
Более того, коляску с малышом женщина оставила еще вечером. Брошенный мальчик целую ночь провел в подъезде – его обнаружили только днем 4 мая.
По статье «оставление в опасности» сыщики возбудили уголовное дело. Недобросовестной мамочке грозит год тюрьмы.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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