Полицейские Свердловской области арестовали участницу группового изнасилования и убийства подростка

В 2009 году в Иркутской области произошло преступление, которое напоминает, скорее, сюжет фильма ужасов, нежели реальный случай.

8 молодых людей заманили в свою компанию 15-летнюю школьницу. Несколько дней садисты насиловали и пытали девочку. А чтобы жертву не нашли, они перевозили её с одного адреса на другой. После жестоких истязаний девочку связали и увезли в лес, где заживо захоронили в снегу.

Всех участников расправы поймали. В зависимости от своей роли в преступлении, изуверы получили от 4-х до 25-ти лет лишения свободы. Отметим, что одна девушка избежала наказания в силу своего несовершеннолетия. А вторая преступница смогла скрыться.

7 лет беглянка находилась в федеральном розыске. В феврале этого года её арестовали в Свердловской области. 25-летнюю жительницу Братска заключили под стражу и этапировали в родной регион. Там за свое преступление девушка ответит перед судом.

В этом году осудили бывшего детского тренера из Красноуфимска. Он убил своего приятеля и спрятал труп лесу. Нашли останки мужчины только спустя 14 лет.