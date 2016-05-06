В Краснотурьинске медбрат, избивший ветерана ВОВ, предстанет перед служителями Фемиды

Несколько месяцев назад портал TagilCity.ru писал, что медбрат из Краснотурьинска набросился на 92-летнего ветерана войны и несколько раз ударил его кулаком в лицо. Как оказалось, подсудимый возмутился тем, что дедушка выразил свое недовольство по поводу неисправного медицинского оборудования.