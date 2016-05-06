В Краснотурьинске медбрат, избивший ветерана ВОВ, предстанет перед служителями Фемиды
6 мая 2016, 14:50ПроисшествияТимофей Данилов
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Сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение в уголовном деле сотрудника Краснотурьинской горбольницы. Все материалы дела переданы в суд.
Несколько месяцев назад портал TagilCity.ru писал, что медбрат из Краснотурьинска набросился на 92-летнего ветерана войны и несколько раз ударил его кулаком в лицо. Как оказалось, подсудимый возмутился тем, что дедушка выразил свое недовольство по поводу неисправного медицинского оборудования.
По итогам прокурорской проверки уголовное дело передано в суд. Медбрату грозит до 2-х лет колонии.
Символично, что обвинительное заключение утверждено накануне Дня Победы, когда тысячи жителей области чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, выражают свою признательность и говорят слова благодарности за их подвиги.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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