Вчера вечером в Кушве сгорели мать и сын: проводится доследственная проверка
6 мая 2016, 12:00ПроисшествияТимофей Данилов
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Предполагается, что причина пожара – разведенный во дворе дома костер.
Сюжеты: Кушва
Накануне вечером в поселке Азиатская Кушвинского района полыхал четырехквартирный дом. На месте происшествия пожарные нашли два сгоревших тела.
Предварительно установлено, что погибшие – 69-летняя женщина и её взрослый сын. Семья проживала в одной из квартир дома. По данным пресс-службы свердловского следственного управления, признаков насилия на трупах не обнаружено. Точную причину смерти определит судмедэкспертиза.
Сыщики предполагают, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Гражданка, проживающая в сгоревшем доме, развела во дворе костер, чтобы избавиться от мусора.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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