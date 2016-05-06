Вчера вечером в Кушве сгорели мать и сын: проводится доследственная проверка

Накануне вечером в поселке Азиатская Кушвинского района полыхал четырехквартирный дом. На месте происшествия пожарные нашли два сгоревших тела.

Предварительно установлено, что погибшие – 69-летняя женщина и её взрослый сын. Семья проживала в одной из квартир дома. По данным пресс-службы свердловского следственного управления, признаков насилия на трупах не обнаружено. Точную причину смерти определит судмедэкспертиза.

Сыщики предполагают, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Гражданка, проживающая в сгоревшем доме, развела во дворе костер, чтобы избавиться от мусора.