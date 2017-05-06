62-летняя автомобилистка погибла в ДТП под Нижними Сергами
6 мая 2017, 14:25Происшествия
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В Свердловской области на трассе под Нижними Сергами произошло ДТП с летальным исходом.
Как пишет Е1, женщина-водитель на машине «Лада Гранта» не справилась с управлением при осуществлении обгона и допустила столкновение с ТС марки «Субару».
Водитель и пассажир иномарки получили ушибы и сотрясение мозга, женщина, ехавшая за рулем отечественного автомобиля, погибла на месте.
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