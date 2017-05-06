Механику раздробила нос и сломала челюсть оторвавшаяся деталь от КамАЗа в автосервисе в Екатеринбурге

Как пишет Е1, мужчина пострадал, когда ремонтировал КамАЗ – оторвалось борткольцо колеса и попало в механика. Очевидцы говорят, что у мужчины нет половины лица – от удара пострадала челюсть и раздроблен нос. Также у потерпевшего диагностирован открытый перелом ноги.