Механику раздробила нос и сломала челюсть оторвавшаяся деталь от КамАЗа в автосервисе в Екатеринбурге
6 мая 2017, 15:10Происшествия
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В Екатеринбурге на Сибирском тракте в шиномонтажной мастерской произошел несчастный случай с автослесарем.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, мужчина пострадал, когда ремонтировал КамАЗ – оторвалось борткольцо колеса и попало в механика. Очевидцы говорят, что у мужчины нет половины лица – от удара пострадала челюсть и раздроблен нос. Также у потерпевшего диагностирован открытый перелом ноги.
Автомеханик госпитализирован в больницу. Там ему уже провели ряд операций, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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