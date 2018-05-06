Двухлетняя девочка выпала из окна на седьмом этаже высотного дома в Екатеринбурге
6 мая, 10:30Происшествия
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5 мая около 12:00 в Екатеринбурге из окна на седьмом этаже дома по улице Ангарская выпала двухлетняя девочка.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, девочка находилась в квартире со своей старшей сестрой, родителей дома не было. Ребенок стоял на балконе на табуретке и, не удержавшись, упал вниз.
Девочка с характерными для падения с высоты травмами доставлена в больницу.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшедшего, сообщает Е1.
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