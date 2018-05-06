Конфликт из-за кредита: подробности смерти двух бизнесменов из Екатеринбурга

27 апреля в офисе на улице Кузнечной Олег Елкин застрелил своего бывшего партнера по бизнесу Павла Неверова, после чего попытался покончить с собой. Через два часа Елкин скончался в больнице.

Конфликт между предпринимателями возник из-за кредита. Ранее Сбербанк арестовал имущество семьи Елкина, который был поручителем Неверова по займу. Елкин обвинял партнера в расхищении кредита, а банк – в бездействии в поиске пропавшего залогового имущества. Перед совершением убийства Елкин пытался встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, но попытки остались безуспешными.

Многомиллионный кредит был взят предпринимателями для развития компании – сети магазинов автозапчастей «Олми». Однако рассчитаться с долгами они не смогли и оба стали банкротами. Елкин обвинял Неверова в том, что тот выводит денеги из бизнеса на собственные нужды.

У обоих предпринимателей остались дети: у Павла Неверова — четверо, у Олега Елкина — двое, пишет «Руспрес».