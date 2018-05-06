Житель Серова украл у знакомых золото на сумму более 140 тысяч рублей

В ходе расследования была установлена личность подозреваемого – им оказался знакомый сына потерпевшей. После задержания подозреваемый 1996 года рождения сознался в преступлении. Молодой человек взломал замок двери и похитил золото с деньгами. Украденное обвиняемый сдал в ломбарды в Нижней Туре, а потом вновь вернулся в Серов.