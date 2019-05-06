Под Талицей собака загрызла мужчину

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Собака покусала мужчину в поселке под Талицей, от полученных ран пострадавший скончался в больнице, пишет «Комсомольская правда».
По факту гибели мужчины следственный комитет начал проверку. Как сообщают в СКР, собака напала на мужчину днем. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Сотрудники СК проводят допросы свидетелей происшествия, а также соответствующие экспертизы.
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