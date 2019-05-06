СК назвал версии пожара в самолете Sukhoi Superjet 100 в Москве
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Среди основных версий Следственного комитета недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
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По словам Петренко, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил тщательно исследовать все обстоятельства трагедии и установить ее причины и условия.
Ранее ТАСС сообщило, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что основной версией причины чрезвычайного происшествия является удар молнии в самолет, после которого у борта отказала автоматика. По его словам, факт удара молнии подтверждают экипаж и пассажиры.
Напомним, тела 41 погибшего извлечены из фюзеляжа самолета, их доставляют в морг судебной экспертизы в Москве для опознания.
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