СК назвал версии пожара в самолете Sukhoi Superjet 100 в Москве

По словам Петренко, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил тщательно исследовать все обстоятельства трагедии и установить ее причины и условия.

Ранее ТАСС сообщило, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что основной версией причины чрезвычайного происшествия является удар молнии в самолет, после которого у борта отказала автоматика. По его словам, факт удара молнии подтверждают экипаж и пассажиры.