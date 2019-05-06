СКР: В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек

Известно, что среди погибших 40 пассажиров и один член экипажа. По данным анонимного источника «Интерфакса», это один из бортпроводников.

Напомним, самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но через некоторое время вернулся и совершил жёсткую аварийную посадку. В результате неё лайнер загорелся, экипаж и службы не успели эвакуировать всех пассажиров. Сообщалось, что в воздухе в борт ударила молния, а экипаж потерял связь с диспетчерами.