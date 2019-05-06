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СКР: В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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СКР: В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек

Сегодня, 02:46Происшествия
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