СКР: В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек

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В пожаре на самолёте Sukhoj Superjet «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщает Следственный комитет России. Ранее в ведомстве говорили о 13 жертвах, но позже следователи официально подтвердили, что из 78 пассажиров выжили только 37.
Известно, что среди погибших 40 пассажиров и один член экипажа. По данным анонимного источника «Интерфакса», это один из бортпроводников.
Медицинская помощь понадобилась 19 пострадавшим, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров, в том числе имена пяти госпитализированных.
Напомним, самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но через некоторое время вернулся и совершил жёсткую аварийную посадку. В результате неё лайнер загорелся, экипаж и службы не успели эвакуировать всех пассажиров. Сообщалось, что в воздухе в борт ударила молния, а экипаж потерял связь с диспетчерами.
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