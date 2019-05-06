Три человека погибли при взрыве на заводе в Пермском крае

6 мая в Березниках Пермского края произошел взрыв на заводе «Азот», в результате ЧП три человека погибли, еще один доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за того, что работники предприятия резали емкость с остатками аммиака.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье 217 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В рамках расследования правоохранители изымут необходимую документацию, касательно обеспечения техники безопасности на предприятии, записи с камер видеонаблюдения и опросят свидетелей. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности, проведены необходимые экспертизы.