В Екатеринбурге грузовик сбил переходивших дорогу пенсионеров

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Авария с участием грузового автомобиля и двух пенсионеров произошла на Уралмаше. Водитель автомобиля не смог во время затормозить на пешеходном переходе и совершил наезд на пожилых людей, сообщают «Вечерние Ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл днём 6 мая. Пенсионеры переходили дорогу на перекрёстке 22-Партсъезда и 40 лет Октября, в этот момент водитель многотонника повернул налево, наехав на мужчину и женщину. Оба пешехода оказались травмированы. Пострадавшую доставили в 23 городскую клиническую больницу, мужчина от медицинской помощи отказался.
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Утром этого же дня недалеко от посёлка Евстюниха у автозаправки «Газпром» мужчину сбил насмерть автомобиль. Согласно предварительной версии, он переходил дорогу в неположенном месте.
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