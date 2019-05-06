В Екатеринбурге грузовик сбил переходивших дорогу пенсионеров

Инцидент произошёл днём 6 мая. Пенсионеры переходили дорогу на перекрёстке 22-Партсъезда и 40 лет Октября, в этот момент водитель многотонника повернул налево, наехав на мужчину и женщину. Оба пешехода оказались травмированы. Пострадавшую доставили в 23 городскую клиническую больницу, мужчина от медицинской помощи отказался.