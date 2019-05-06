В Екатеринбурге из-за снаряда эвакуируют бизнес-центр
Сегодня, 12:02ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге эвакуируют бизнес-центр «Квартал», предположительно, из-за обнаруженного военного снаряда, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В 11 часов в екатеринбургском бизнес-центре, расположенном на Сибирском тракте, началась эвакуация. На территории бизнес-центра были замечены силовики и машины спецслужб.
По предварительной информации, причиной эвакуации стал военный снаряд. Однако официально данную информацию пока не подтвердили ни в полиции, ни в УФСБ по региону.
Ранее в Екатеринбурге местные жители обнаружили на улице предмет, похожий на снаряд времен ВОВ.
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