В Екатеринбурге из-за снаряда эвакуируют бизнес-центр

В 11 часов в екатеринбургском бизнес-центре, расположенном на Сибирском тракте, началась эвакуация. На территории бизнес-центра были замечены силовики и машины спецслужб.

По предварительной информации, причиной эвакуации стал военный снаряд. Однако официально данную информацию пока не подтвердили ни в полиции, ни в УФСБ по региону.