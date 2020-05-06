На Серовском тракте столкнулись четыре машины. Один человек погиб, трое пострадали
Сегодня, 17:58ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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6 мая на Серовском тракте произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом TagilCity.ru сообщил руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
В ДТП погиб один человек, еще три человека пострадали. На месте работают спасатели, которые при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования извлекают пострадавших из машин.
Как видно на фото, три автомобиля съехали на обочину, один остался передёрнутым на проезжей части.
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