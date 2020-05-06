Один погиб, один пострадал: стали известны подробности ДТП под Нижним Тагилом

26-летний водитель автомобиля ГАЗ-2834, следуя со стороны Екатеринбурга, на 143 километре трассы не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ГАЗель Next, а она в свою очередь влетела в ВАЗ-21102, а после в автомобиль Renault Kangoo.