Один погиб, один пострадал: стали известны подробности ДТП под Нижним Тагилом
Сегодня, 23:11ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП на Серовском тракте, где столкнулись четыре автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
26-летний водитель автомобиля ГАЗ-2834, следуя со стороны Екатеринбурга, на 143 километре трассы не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ГАЗель Next, а она в свою очередь влетела в ВАЗ-21102, а после в автомобиль Renault Kangoo.
В рeзультате ДТП 54-лeтний водитeль Renault от получeнных травм скончaлся на мeсте. Водитель ГАЗ-2834 доставлeн в больницу с сотрясeнием головного мoзга.
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