Пенсионер из Нижнего Тагила не вернул пропавшие со счёта в «Почта Банке» деньги

Напомним, в декабре 2019 года 66-летний тагильчанин открыл в отделении «Почта Банка» вклад на 700 тысяч рублей. Позже он добавил к этой сумме ещё 70 тысяч рублей и попытался переоформить пенсию со Сбербанка на этот счёт, но специалист «ПБ» заверила его, что сделает это сама, а позже, в начале февраля, выдала ему другую карту, а прежнюю попросила «отложить до сентября». Однако в марте 2020-го мужчине пришло СМС-уведомление о начислении процентов, и сумма оказалась значительно ниже ожидаемой. Тогда пенсионер обратился в службу поддержки, где ему сообщили, что первоначальные 700 тысяч рублей вклада были сняты, счёт закрыт, а карта перевыпущена. Как выяснялось позже, именно перевыпущенную карту и выдали ему в феврале. По данным мужчины, махинации проводила сотрудница компании. 10 марта специалист «Почта Банка» был уволен, а в отношении него полиция возбудила дело по статье 158 УК РФ.