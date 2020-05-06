Пенсионер из Нижнего Тагила не вернул пропавшие со счёта в «Почта Банке» деньги
66-летний тагильчанин всё ещё не может вернуть 700 тысяч рублей со вклада в «Почта Банке». По его данным, все деньги со счёта незаконно сняла сотрудница организации.
Жена пострадавшего сообщила TagilCity.ru, что они обращались в полицию, прессу и в «Почта Банк», но средства так и не удалось вернуть.
Вопрос не решился. Везде писали — и в полицию, и в прессу, и послали претензию в банк. Отвечают СМС-сообщениями, что нет оснований для удовлетворения требований, сказала женщина.
В данное время банк не предоставил документы следователю по делу, говорит женщина. В пресс-службе «Почта Банка», напротив, заявили, что компания взаимодействует с полицией и предоставляет необходимую документацию.
Судебное решение пока не принято. Ведётся следствие, возбуждено уголовное дело. В интересах следствия информация является закрытой, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе банка.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили, что следствие находится в «активной стадии».
Напомним, в декабре 2019 года 66-летний тагильчанин открыл в отделении «Почта Банка» вклад на 700 тысяч рублей. Позже он добавил к этой сумме ещё 70 тысяч рублей и попытался переоформить пенсию со Сбербанка на этот счёт, но специалист «ПБ» заверила его, что сделает это сама, а позже, в начале февраля, выдала ему другую карту, а прежнюю попросила «отложить до сентября». Однако в марте 2020-го мужчине пришло СМС-уведомление о начислении процентов, и сумма оказалась значительно ниже ожидаемой. Тогда пенсионер обратился в службу поддержки, где ему сообщили, что первоначальные 700 тысяч рублей вклада были сняты, счёт закрыт, а карта перевыпущена. Как выяснялось позже, именно перевыпущенную карту и выдали ему в феврале. По данным мужчины, махинации проводила сотрудница компании. 10 марта специалист «Почта Банка» был уволен, а в отношении него полиция возбудила дело по статье 158 УК РФ.