В Свердловской области в реке погибла шестилетняя девочка
Сегодня, 22:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в Туринском районе упала в реку и погибла шестилетняя девочка, сообщил глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
По его словам, накануне днем в полицию позвонила местная жительница и рассказала о гибели ребенка в реке Таборинка. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девочка с пятилетним братом самовольно отправилась к отцу. Проходя мимо реки, девочка подошла близко к воде, но сорвалась и упала.
Случайная прохожая, увидев это, побежала к отцу девочки. Тот сел в лодку, но спасти ребенка не успел и нашел только ее тело.
По информации Горелых, детей воспитывала 42-летняя мать, которая с 2016 года состоит на а учёте в инспекции по делам несовершеннолетних территориального ОВД за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
По факту гибели ребенка проводится проверка.
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