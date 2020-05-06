В Свердловской области в реке погибла шестилетняя девочка

По его словам, накануне днем в полицию позвонила местная жительница и рассказала о гибели ребенка в реке Таборинка. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девочка с пятилетним братом самовольно отправилась к отцу. Проходя мимо реки, девочка подошла близко к воде, но сорвалась и упала.

Случайная прохожая, увидев это, побежала к отцу девочки. Тот сел в лодку, но спасти ребенка не успел и нашел только ее тело.

По информации Горелых, детей воспитывала 42-летняя мать, которая с 2016 года состоит на а учёте в инспекции по делам несовершеннолетних территориального ОВД за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.