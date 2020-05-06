В Свердловской области за ночь сгорели три бани

Первое возгорание произошло накануне вечером. На пульт диспетчера в 20.05 поступило сообщение о возгорании бани в селе Николо-Павловское. На тушение пожара прибыли две единицы техники и шесть спасателей. Для ликвидации открытого горения потребовалось 3,5 часа. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

В 0.52 поступило сообщение о пожаре в поселке Черноисточинск. На место происшествия прибыли четыре человека личного состава на двух пожарных машинах. В 1.05 горение было ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. У бани повреждены кровля, перекрытие и стены.

В 3.30 произошел еще один пожар на территории одного из коллективных садов в Богдановиче. Туда прибыли семь человек личного состава и две единицы техники. В 3.43 пожарные справились с открытым горением. Площадь горения составила 15 кв. м. В результате повреждена кровля, чердачное перекрытие и стены.