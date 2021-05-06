Легковой автомобиль сгорел на улице Правды в Нижнем Тагиле

Легковой автомобиль сгорел на улице Правды в Нижнем Тагиле
Легковой автомобиль сгорел на улице Правды в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:30ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Легковой автомобиль Ford Focus сгорел на улице Правды в Нижнем Тагиле в ночь на 6 мая.

Инцидент произошел в 02.25 ночи 6 мая около дома № 13 на улице Правды.

На площади 4 квадратных метров повреждены моторный отсек и салон автомобиля Ford Focus. В тушении пожара была задействована 2 единицы техники, 7 человека личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сейчас по факту пожара организована проверка. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, отметили специалисты отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Напомним, утром 22 апреля внедорожник загорелся во время движения на дороге на Гальянке в Нижнем Тагиле. Несмотря на то, что сбить пламя удалось огнетушителем, на место выезжали сотрудники МЧС.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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