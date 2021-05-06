Лесной пожар подобрался к поселку под Асбестом

Лесной пожар подобрался к поселку под Асбестом
Лесной пожар подобрался к поселку под Асбестом
Сегодня, 08:52ПроисшествияФото: скриншот видео "Кадр ТВ" в YouTube
Лесной пожар разгорелся вдоль трассы и вплотную подобрался к поселку под Асбестом. На ликвидацию огня направлены силы спасателей и местных предприятий.

Лесной пожар разбушевался на выезде из Асбеста днем 5 мая. Огонь вплотную приблизился к жилым домам поселка Папаницев, сообщила Е1 местный депутат Наталья Крылова.

В пресс-службе МЧС пояснили, что на месте происшествия работали 20 спасателей и 6 единиц техники. По данным специалистов, общая площадь пожара составила порядка 1 гектара.

Сообщение о пожаре поступило в 11:42. В 13:21 огонь был локализован, рассказали изданию в региональном МЧС.

В данный момент из-за лесного пожара в Асбесте введен режим повышенной готовности.

По информации очевидцев, на ликвидацию пожара были направлены не только силы и техника спасателей, но и местных предприятий. «Горячими» кадрами с места возгорания жители Асбеста и окрестностей делились с местными пабликами в социальных сетях до поздней ночи.

Видео:"Кадр ТВ" на YouTube

Сотрудники ведомства в период действия особого противопожарного режима в Свердловской области продолжают ежедневное патрулирование территорий, в том числе при помощи беспилотных летательных систем. Такая разведка позволяет в кратчайшие сроки обнаружить очаги возгораний и оперативно принять меры по их ликвидации.

Напомним, с 30 апреля на территории Среднего Урала полностью запрещено использование открытого огня, в том числе сжигание мусора, сухой травы, а также разведение костров.

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