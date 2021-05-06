Пассажир умер на борту самолета Москва — Екатеринбург

Пассажир умер на борту самолета Москва — Екатеринбург
Пассажир умер на борту самолета Москва — Екатеринбург
Сегодня, 10:59ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пассажир умер на борту самолета «Аэрофлота» на рейсе Москва — Екатеринбург. Пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в Перми.

Экстренную посадку самолет «Аэрофлота» совершил ночью 5 мая в пермском аэропорту Большое Савино, сообщает Е1.

Известно, что на борту стало плохо пожилому пассажиру. К моменту приземления 72-летний мужчина скончался. Его смерть констатировали медики, прибывшие в аэропорт.

Тело забрали, а борт продолжил движение. Самолет приземлился в 01:01 местного времени, вылетел в 02:50, сообщили изданию в пресс-службе пермского аэропорта.

Напомним, в конце октября в Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет из-за того, что одному из пассажиров рейса Москва — Новосибирск стало плохо во время полета.

происшествиесмертьобществопассажираэропортсамолетПермьаэрофлот
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы