Экстренную посадку самолет «Аэрофлота» совершил ночью 5 мая в пермском аэропорту Большое Савино, сообщает Е1.
Известно, что на борту стало плохо пожилому пассажиру. К моменту приземления 72-летний мужчина скончался. Его смерть констатировали медики, прибывшие в аэропорт.
Тело забрали, а борт продолжил движение. Самолет приземлился в 01:01 местного времени, вылетел в 02:50, сообщили изданию в пресс-службе пермского аэропорта.
Напомним, в конце октября в Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет из-за того, что одному из пассажиров рейса Москва — Новосибирск стало плохо во время полета.