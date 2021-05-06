Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 370 гектаров

Свердловская область заняла второе место среди регионов УрФО по количеству лесных пожаров после Тюменской области, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
На данный момент на Урале насчитывается почти 30 лесных пожаров. В Свердловской области сейчас активный 9 пожаров на землях лесного фонда на площади в 371 гектар.
В числе территорий, где спасатели продолжают борьбу со стихией, Алапаевский район, Асбест, Верхотурье, Режевской, ТавдинскийСысертский и Талицкий городские округа, а также Сухой Лог.
Все пожары на территории региона в настоящий момент локализованы. Угрозы населенным пунктам и жилым домам нет, рассказал TagilCity.ru инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Михаил Протасов.
За прошедшие 24 часа сотрудники свердловского МЧС ликвидировали 20 возгораний на территории 13 муниципалитетов регина.
Напомним, 5 мая лесной пожар разгорелся вдоль трассы и вплотную подобрался к поселку Папанинцев под Асбестом. На ликвидацию огня были направлены силы и техника спасателей и местных предприятий.