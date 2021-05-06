Сбил пешехода и скрылся водитель мототранспорта в Нижнем Тагиле

Сбил пешехода и скрылся водитель мототранспорта в Нижнем Тагиле
Сбил пешехода и скрылся водитель мототранспорта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:50ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП на площади Славы в Нижнем Тагиле. На неустановленном мототранспорте он сбил 36-летнюю женщину.

Инцидент случился около 21.30 часов 2 мая, когда женщина шла по площади Славы в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

В результате аварии 36-летняя местная жительница получила перелом руки.

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила организовали оперативно-розыскные мероприятия и обращаются к возможным очевидцам происшествия с просьбой сообщить имеющуюся информацию о происшествии и водителе, которые покинул место ДТП, в отдел полиции на проспекте Мира 57А или по телефонам 8 3435 47 70 01, 8 3435 97 65 84.

За оставление места аварии грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, в ночь на 5 мая легковой автомобиль «залетел» под теплотрассу на Руднике в Нижнем Тагиле. За рулем машины находилась девушка, также в салоне сидел молодой человек.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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