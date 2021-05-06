Трое молодых людей нападают и избивают прохожих в центре Екатеринбурга

Трое молодых людей нападают и избивают прохожих в центре Екатеринбурга
Трое молодых людей нападают и избивают прохожих в центре Екатеринбурга
Сегодня, 09:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Трое неизвестных молодых людей нападают и избивают прохожих в центре Екатеринбурга. Последний пострадавший от рук злоумышленников сейчас находится в больнице.

Все нападения, а известно как минимум о трех подобных инцидентах, произошли в районе улиц Красноармейская — Малышева — Луначарского — Энгельса. А последнее избиение случилось вечером 4 мая, сообщает Е1.

В данный момент один из пострадавших в больнице, он уверяет, что не запомнил лиц хулиганов.

Другой пострадавший узнал троицу, запугивающую прохожих у ТЦ «Антей», на видео, которое в конце апреля было опубликовано общественником Дмитрием Москвиным.

Меня немного замесили дальше по Энгельса, на перекрестке с Белинского, неделей ранее. Примерно в час ночи, рассказал молодой человек изданию.

Он отметил, что не получил серьезных травм и потому не стал обращаться в полицию.

В данный момент в УМВД России по Екатеринбургу проверяют информацию о нападениях и устанавливают личности хулиганов.

Напомним, 22 апреля толпа пьяных парней избила прохожих в центре Екатеринбурга. На видео с места происшествия видно, как человек в белой кофте с размаха ударил прохожего в лицо кулаком, сбив с ног, а затем пнул лежащего на земле незнакомца.

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происшествиеизбиениеобществопрохожиеЕкатеринбург
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