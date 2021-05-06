В селе Бызово под Нижним Тагилом сгорела ферма

В селе Бызово под Нижним Тагилом сгорела ферма
В селе Бызово под Нижним Тагилом сгорела ферма
Сегодня, 10:22ПроисшествияФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
За последние два дня в окрестностях Нижнего Тагила произошло сразу несколько крупных пожаров. Так в селе Бызово сгорела ферма, а в селе Марково — пилорама.

В селе Бызово 4 мая горели тюки сена, а в ночь на 5 мая загорелась местная ферма, сообщили очевидцы паблику «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По данным спасателей, общая площадь пожара составила 5 000 квадратных метров.

Видео:«Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.

Чтобы не допустить распространения пожара на жилые дома, с огнем боролись пожарные подразделения из четырех сельских населенных пунктов, рассказали в отделе пропаганды Нижнего Тагила и ГГО.

Днем ранее — 4 мая огонь бушевал на пилораме в селе Марково.

Вызвали пожарных, через 30 минут приехала только одна машина. К тому времени, пожар уже пошел к лесу, а пилорама уже вся выгорела, вторая пожарная машина приехала спустя около двух часов, рассказала подписчица паблика.

В ОНД отметили, что за минувшие сутки пожарные в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе потушили 12 пожаров, из них в 10 случаях горели сухая трава и мусор. В ведомстве напоминают, что из-за сухой ветреной погоды на территории Нижнего Тагила и Пригорода сохраняется угроза лесных и ландшафтных пожаров.

Напомним, 5 мая лесной пожар разгорелся вдоль трассы и вплотную подобрался к поселку под Асбестом. На ликвидацию огня направлены силы спасателей и местных предприятий.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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