Вахтовик из Тюмени пропал в Екатеринбурге

Вахтовик из Тюмени пропал в Екатеринбурге
Вахтовик из Тюмени пропал в Екатеринбурге
Сегодня, 18:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Рабочий вахтовым методом из Тюмени пропал без вести в Екатеринбурге.

Об этом стало известно от девушки вахтовика. Она рассказала, что они приехали в гости в столицу Урала, но поругались. Тогда 27-летний Евгений Снегирев решил вернуться домой и покинул возлюбленную, пишет E1.

Он нашел водителя через сервис в интернете и уехал. Позднее мы связались с мужчиной, который его забирал, но оказалось, что Евгений никуда не уехал, рассказывает девушка.

Водитель сообщил, что Евгений отказался ехать и вышел из автомобиля. Кроме того, тюменец забыл свой мобильный телефон, который шофер передал возлюбленной.

В настоящий момент родные обратились в правоохранительные органы, а также в поисковые отряды в Екатеринбурге.

Фото:E1.ru

Напомним, 5 мая сообщалось о пропавшем в Екатеринбурге работнике «Уралмашзавода». 61-летний мужчина вышел с работы и не вернулся домой.

Сюжеты:
Екатеринбург
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