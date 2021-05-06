Вахтовик из Тюмени пропал в Екатеринбурге

Об этом стало известно от девушки вахтовика. Она рассказала, что они приехали в гости в столицу Урала, но поругались. Тогда 27-летний Евгений Снегирев решил вернуться домой и покинул возлюбленную, пишет E1.
Он нашел водителя через сервис в интернете и уехал. Позднее мы связались с мужчиной, который его забирал, но оказалось, что Евгений никуда не уехал, рассказывает девушка.
Водитель сообщил, что Евгений отказался ехать и вышел из автомобиля. Кроме того, тюменец забыл свой мобильный телефон, который шофер передал возлюбленной.
В настоящий момент родные обратились в правоохранительные органы, а также в поисковые отряды в Екатеринбурге.
Напомним, 5 мая сообщалось о пропавшем в Екатеринбурге работнике «Уралмашзавода». 61-летний мужчина вышел с работы и не вернулся домой.