18-летняя девушка с эпилепсией ушла из дома в Каменске-Уральском и не вернулась

18-летняя девушка с эпилепсией ушла из дома в Каменске-Уральском и не вернулась
18-летняя девушка с эпилепсией ушла из дома в Каменске-Уральском и не вернулась
Сегодня, 10:48ПроисшествияФото: pixabay.com
Пропавшую жительницу Каменска-Уральска ищут уже два дня.

В Каменске-Уральском разыскивают пропавшую 18-летнюю девушку, которая ушла из дома гулять и не вернулась. Юлию Бушманову разыскивают с вечера 5 мая.

Как сообщает издание Ура.ру, девушка оставила свой мобильный телефон под подушкой и ушла из дома, даже не взяв с собой лекарств, которые ей жизненно необходимы.

Мать девушки рассказала журналистам издания, что в последнее время девушка ходила очень задумчивой и много говорила о смерти. У Юлии эпилепсия и энцефалопатия, а также анемия и вегето-сосудистая дистония.

Приметы: рост 165 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Была одета в серо-синюю куртку, розовые штаны и кроссовки.

Девушку ищут правоохранители и волонтеры. Всех, кто обладает какой-либо информацией о ней, просят звонить по тел.8 (800) 700-54-52.

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