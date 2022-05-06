Без светофоров и электротранспорта остался целый район в Екатеринбурге

Из-за разбушевавшейся непогода в Екатеринбурге утром 6 мая один из районов Екатеринбурга остался без светофоров и электрического транспорта. Причиной стали неполадки на подстанции, которая обеспечивает напряжение в контактной сети.

В администрации Екатеринбурга отметили, что задерживаются троллейбусы от Центральной гостиницы до Химмаша, фабрики Альвис и Ботаники и трамваи от Цирка до Ботаники, Керамики и Вторчермета в оба направления. На подстанцию уже направилась аварийная бригада. Она переключит электроснабжение и проведет ремонт. Планируется, что за два часа движение будет восстановлено. Также из-за непогоды из строя вышли более четырех десятков светофоров. На перекрестках, где интенсивность движения сильная, работают сотрудники ГИБДД.

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