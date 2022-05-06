Без светофоров и электротранспорта остался целый район в Екатеринбурге

В администрации Екатеринбурга отметили, что задерживаются троллейбусы от Центральной гостиницы до Химмаша, фабрики Альвис и Ботаники и трамваи от Цирка до Ботаники, Керамики и Вторчермета в оба направления.
На подстанцию уже направилась аварийная бригада. Она переключит электроснабжение и проведет ремонт. Планируется, что за два часа движение будет восстановлено.
Также из-за непогоды из строя вышли более четырех десятков светофоров. На перекрестках, где интенсивность движения сильная, работают сотрудники ГИБДД.