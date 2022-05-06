Екатеринбуржцы вынуждали соседей продавать свои доли в коммунальных квартирах

Братья из Екатеринбурга заставляли жителей коммунальных квартир продавать им свои комнаты по низкой стоимости, угрожая им убийством. Преступным промыслом мужчины занимались с октября 2006 года по февраль 2015 года.

Братья приобретали комнаты в коммуналках и путем террора и угроз убийством заставляли жильцов других комнат продавать им свои доли, причем по небольшой цене. В целом от мужчин пострадал 21 человек, пишет «КП-Екатеринбург». В 2009 году один из братьев, являвшийся собственником половины квартиры, сломал входные двери и замки, повредил электропроводку и межкомнатную дверь, а также выкрасил пол и стены в черный цвет каким-то веществом, имевшим резкий запах. Несколько лет назад злоумышленника объявили в розыск. В марте этого года он был задержан. Дело по этим преступлениям было передано в Октябрьский суд Екатеринбурга. Брат злоумышленника был пойман и приговорен к 5 годам колонии общего режима в июне 2016 года. Напомним, 28 марта 2022 года житель Нижнего Тагила позвал к себе домой своего знакомого и требовал у него пять тысяч рублей, избивая его и угрожая раскаленным утюгом. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Тагильчанин угрожал раскаленным утюгом и требовал у знакомого 5 тысяч рублей

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