Екатеринбуржцы вынуждали соседей продавать свои доли в коммунальных квартирах

Братья приобретали комнаты в коммуналках и путем террора и угроз убийством заставляли жильцов других комнат продавать им свои доли, причем по небольшой цене. В целом от мужчин пострадал 21 человек, пишет «КП-Екатеринбург».
В 2009 году один из братьев, являвшийся собственником половины квартиры, сломал входные двери и замки, повредил электропроводку и межкомнатную дверь, а также выкрасил пол и стены в черный цвет каким-то веществом, имевшим резкий запах.
Несколько лет назад злоумышленника объявили в розыск. В марте этого года он был задержан. Дело по этим преступлениям было передано в Октябрьский суд Екатеринбурга.
Брат злоумышленника был пойман и приговорен к 5 годам колонии общего режима в июне 2016 года.
Напомним, 28 марта 2022 года житель Нижнего Тагила позвал к себе домой своего знакомого и требовал у него пять тысяч рублей, избивая его и угрожая раскаленным утюгом. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.