Екатеринбуржцы вынуждали соседей продавать свои доли в коммунальных квартирах

Екатеринбуржцы вынуждали соседей продавать свои доли в коммунальных квартирах
Екатеринбуржцы вынуждали соседей продавать свои доли в коммунальных квартирах
Сегодня, 17:54ПроисшествияФото: 1МI
Братья из Екатеринбурга заставляли жителей коммунальных квартир продавать им свои комнаты по низкой стоимости, угрожая им убийством. Преступным промыслом мужчины занимались с октября 2006 года по февраль 2015 года.

Братья приобретали комнаты в коммуналках и путем террора и угроз убийством заставляли жильцов других комнат продавать им свои доли, причем по небольшой цене. В целом от мужчин пострадал 21 человек, пишет «КП-Екатеринбург».

В 2009 году один из братьев, являвшийся собственником половины квартиры, сломал входные двери и замки, повредил электропроводку и межкомнатную дверь, а также выкрасил пол и стены в черный цвет каким-то веществом, имевшим резкий запах.

Несколько лет назад злоумышленника объявили в розыск. В марте этого года он был задержан. Дело по этим преступлениям было передано в Октябрьский суд Екатеринбурга.

Брат злоумышленника был пойман и приговорен к 5 годам колонии общего режима в июне 2016 года.

Напомним, 28 марта 2022 года житель Нижнего Тагила позвал к себе домой своего знакомого и требовал у него пять тысяч рублей, избивая его и угрожая раскаленным утюгом. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Сюжеты:
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