Перелом позвоночника получил подросток при падении с качели за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Сообщение об этом поступило в полицию.
В отделе полиции 18 по данному факту проводится проверка, но уже сейчас можно сказать, что никакой криминальной составляющей в этой травме нет. Родителям нужно чаще напоминать детям о соблюдении правил безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, подросток сорвался во время катания на качели на набережной за ГДДДЮТ в Нижнем Тагиле. Он пробил голову и травмировал спину. Госпитализирован ребенок не был.