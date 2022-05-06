Перелом позвоночника получил подросток при падении с качели за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Перелом позвоночника получил подросток при падении с качели за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Перелом позвоночника получил подросток при падении с качели за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:21ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил»
Перелом грудного отдела позвоночника и ушиб спины получил подросток, сорвавшийся с качели на набережной за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле.

Сообщение об этом поступило в полицию.

В отделе полиции 18 по данному факту проводится проверка, но уже сейчас можно сказать, что никакой криминальной составляющей в этой травме нет. Родителям нужно чаще напоминать детям о соблюдении правил безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, подросток сорвался во время катания на качели на набережной за ГДДДЮТ в Нижнем Тагиле. Он пробил голову и травмировал спину. Госпитализирован ребенок не был.

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