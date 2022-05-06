Перелом позвоночника получил подросток при падении с качели за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

В отделе полиции 18 по данному факту проводится проверка, но уже сейчас можно сказать, что никакой криминальной составляющей в этой травме нет. Родителям нужно чаще напоминать детям о соблюдении правил безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».