Решивший заступиться за женщину салдинец случайно убил ждущего такси мужчину

Решивший заступиться за женщину салдинец случайно убил ждущего такси мужчину
Решивший заступиться за женщину салдинец случайно убил ждущего такси мужчину
Сегодня, 17:18ПроисшествияФото: 1МI
45-летний мужчина в ходе драки убил человека, заступаясь за своего знакомого. Происшествие случилось ночью 2 мая 2022 года в Верхней Салде.

Около десятка мужчин и женщин собрались отметить майские праздники в частном доме. Через какое-то время две женщины стали между собой ругаться. Одна из них уехала за помощью для разрешения ссоры. На «помощь» вскоре прибыла компания пьяного мужчины, его жены и еще двух человек, сообщили в пресс-службе МО МВД «Верхнесалдинский».

В суть раздора свердловчане не стали вникать, вместо этого они ударили первого попавшегося мужчину 42 лет, который к ссоре женщин отношения не имел. В момент нанесенного удара пострадавший стоял рядом с женой на улице, ожидая такси.

В результате увечья мужчина впал в кому. Вызванная бригада скорой помощи приехала быстро. Полчаса они пытались спасти пострадавшего, но мужчина всё же скончался.

Убивший человека салдинец спрятался дома у своей родственницы, чтобы его не стали подозревать.

Многим присутствующим пришлось восстанавливать картину происшествия по минутам, так как в момент конфликта и убийства они были нетрезвыми.

В итоге выяснить все обстоятельства дела и собрать неопровержимые доказательства сотрудникам полиции и Следственного комитета все же удалось. Мужчина признал свою вину в случившемся.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, в августе прошлого года житель Тавды убил топором двух своих знакомых в ходе конфликта, который возник во время совместного распития алкогольных напитков. Выяснилось, что мужчина страдает хронических психическим заболеванием. Он подлежит принудительному лечению.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеубийствоВерхняя Салда
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы