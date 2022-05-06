Решивший заступиться за женщину салдинец случайно убил ждущего такси мужчину

Около десятка мужчин и женщин собрались отметить майские праздники в частном доме. Через какое-то время две женщины стали между собой ругаться. Одна из них уехала за помощью для разрешения ссоры. На «помощь» вскоре прибыла компания пьяного мужчины, его жены и еще двух человек, сообщили в пресс-службе МО МВД «Верхнесалдинский».