Решивший заступиться за женщину салдинец случайно убил ждущего такси мужчину

Около десятка мужчин и женщин собрались отметить майские праздники в частном доме. Через какое-то время две женщины стали между собой ругаться. Одна из них уехала за помощью для разрешения ссоры. На «помощь» вскоре прибыла компания пьяного мужчины, его жены и еще двух человек, сообщили в пресс-службе МО МВД «Верхнесалдинский».
В суть раздора свердловчане не стали вникать, вместо этого они ударили первого попавшегося мужчину 42 лет, который к ссоре женщин отношения не имел. В момент нанесенного удара пострадавший стоял рядом с женой на улице, ожидая такси.
В результате увечья мужчина впал в кому. Вызванная бригада скорой помощи приехала быстро. Полчаса они пытались спасти пострадавшего, но мужчина всё же скончался.
Убивший человека салдинец спрятался дома у своей родственницы, чтобы его не стали подозревать.
Многим присутствующим пришлось восстанавливать картину происшествия по минутам, так как в момент конфликта и убийства они были нетрезвыми.
В итоге выяснить все обстоятельства дела и собрать неопровержимые доказательства сотрудникам полиции и Следственного комитета все же удалось. Мужчина признал свою вину в случившемся.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.
Напомним, в августе прошлого года житель Тавды убил топором двух своих знакомых в ходе конфликта, который возник во время совместного распития алкогольных напитков. Выяснилось, что мужчина страдает хронических психическим заболеванием. Он подлежит принудительному лечению.