Сидевшего на самодельном плоту 10-летнего мальчика унесло ветром под Екатеринбургом

Ребенок на импровизированном плоту пытался пристать к берегу в карьере вблизи Екатеринбурга, но его унесло ветром. Инцидент случился вечером 5 мая 2022 года.

Трое детей катались на куске пенопласта на Колхозной улице. Увидевшие их местные жители испугались за мальчиков и вызвали службу спасения, пишет Ура.ру. Когда спасатели приехали на вызов, двое детей соскочили с пенопласта, а третий мальчик не успел, его порывом ветра понесло к другому берегу. Вскоре он оказался у противоположного берега, где он был встречен спасателями. Один из них зашел в воду, чтобы причалить «плот». Видео: Ура.ру По словам спасателей, ребенок не промок, но был испуган. Напомним, в апреле 2022 года на реке тура откололась льдина, на которой находился рыбак, и мужчина застрял в 40 метрах от берега. Его забрали прибывшие спасатели. Рыбак застрял на льдине в 40 метрах от берега на реке Тура

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