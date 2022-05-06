Сотрудница тагильского Центра занятости вложилась в "Газпром" и лишилась 12 тысяч

Сотрудница тагильского Центра занятости вложилась в "Газпром" и лишилась 12 тысяч
Сотрудница тагильского Центра занятости вложилась в "Газпром" и лишилась 12 тысяч
Сегодня, 15:12ПроисшествияФото: pixabay.com
Жительницу Нижнего Тагила обманули телефонные мошенники, ради которых она взяла кредиты в разных банках. Женщина переводила на чужие счета крупные суммы.

Тагильчанка стала жертвой мошенников. По данным МУ МВД РФ «Нижнетагильское», 62-летнюю женщину обманули аферисты, представившиеся людьми, которые помогут ей разбогатеть благодаря инвестированию на платформе Газпрома.

Женщина сама увидела рекламу, заполнила данные и ждала звонка. Позвонившие рассказали о том, что для начала на платформу нужно внести деньги. Так женщина перевела 12 тысяч рублей неизвестным.

Затем с ней связался «старший сотрудник компании», и сказал, что инвестировать нужно более весомые суммы. Тогда женщина оформила несколько банковских кредитов. На протяжении месяца она переводила деньги на разные счета аферистов. После этого «специалисты» перестали отвечать на ее звонки.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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