Сотрудница тагильского Центра занятости вложилась в "Газпром" и лишилась 12 тысяч

Затем с ней связался «старший сотрудник компании», и сказал, что инвестировать нужно более весомые суммы. Тогда женщина оформила несколько банковских кредитов. На протяжении месяца она переводила деньги на разные счета аферистов. После этого «специалисты» перестали отвечать на ее звонки.