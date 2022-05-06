Сотрудница тагильского Центра занятости вложилась в "Газпром" и лишилась 12 тысяч

Тагильчанка стала жертвой мошенников. По данным МУ МВД РФ «Нижнетагильское», 62-летнюю женщину обманули аферисты, представившиеся людьми, которые помогут ей разбогатеть благодаря инвестированию на платформе Газпрома.
Женщина сама увидела рекламу, заполнила данные и ждала звонка. Позвонившие рассказали о том, что для начала на платформу нужно внести деньги. Так женщина перевела 12 тысяч рублей неизвестным.
Затем с ней связался «старший сотрудник компании», и сказал, что инвестировать нужно более весомые суммы. Тогда женщина оформила несколько банковских кредитов. На протяжении месяца она переводила деньги на разные счета аферистов. После этого «специалисты» перестали отвечать на ее звонки.