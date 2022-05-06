Стрельбу на детской площадке в Подмосковье устроил неизвестный и ранил ребенка

Стрельбу на детской площадке в Подмосковье устроил неизвестный и ранил ребенка
Стрельбу на детской площадке в Подмосковье устроил неизвестный и ранил ребенка
Сегодня, 10:03ПроисшествияФото: 1MI
Ребенок был ранен неизвестным устроившим стрельбу на детской площадке в подмосковном Пушкино. Инцидент произошел во дворе дома на улице Инессы Арманд.

Мужчина начал стрелять из пневматического оружия. В результате ранение получил мальчик 2009 года рождения, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу УМВД по Московской области.

На данный момент сотрудниками полиции выясняются обстоятельства случившегося, а также проводятся розыскные мероприятия.

Напомним, в начале мая житель Вологды вернувшись домой с работы обнаружил тела двух детей и супруги. У всех погибших имелись колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело по факту убийства нескольких лиц. Согласно одной из версий, мама сама могла убить детей и затем себя. Она ранее наблюдалась у психиатра.

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