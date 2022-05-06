Стрельбу на детской площадке в Подмосковье устроил неизвестный и ранил ребенка

Напомним, в начале мая житель Вологды вернувшись домой с работы обнаружил тела двух детей и супруги. У всех погибших имелись колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело по факту убийства нескольких лиц. Согласно одной из версий, мама сама могла убить детей и затем себя. Она ранее наблюдалась у психиатра.