Свидетелей избиения мамы и дочери на Сортировке ищут в Екатеринбурге

Сотрудники Следственного комитета ищут свидетелей нападения подростков 16 и 17 лет на учительницу и ее дочь. Происшествие случилось в Екатеринбурге на Сортировке вечером 11 февраля 2022 года.

Сперва молодые люди оскорбляли девушку, которая ехала домой на автобусе, дергали ее шапку, а когда потерпевшая ее сняла, стали ее бить по голове. На остановке, где вышла екатеринбурженка, парни не успокоились. Они накинулись на мать девушки, которая пришла ее встречать, и сломали ей ногу. Ее забрали в больницу и провели операцию. У дочери серьезных повреждений не было, пишет «КП-Екатеринбург». По словам матери, никто из людей не вмешивался в происходящее, только одна женщина стала кричать, когда пострадавшая упала и один из парней стал бить ее по голове. Хулиганов сумели задержать и отправить в изолятор временного содержания. Против них возбуждено уголовное дело. Напомним, в апреле этого года в Екатеринбурге мужчина побил женщину в ходе возникшего между ними конфликта. В результате у женщины на шее и лице образовались гематомы и оказался выбит передний зуб. Автохам в Екатеринбурге пинал и бил по лицу женщину в пробке

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