«В чем была, с тем и осталась»: пенсионерка лишилась всего при пожаре в Малой Лае

Пенсионерка лишилась всего при пожаре в Малой Лае под Тагилом

Крупный пожар, уничтоживший четыре дома в селе Малая Лая под Нижним Тагилом, оставил 60-летнюю жительницу без дома, вещей и документов. Почему пожарные не спасли жилье, хотя время еще было, и как жители предотвратили взрыв, редакции TagilCity.ru рассказали дети женщины.

В день пожара, 4 мая, 60-летняя пенсионерка из Малой Лаи Вера Иванченко находилась на работе. О том, что сейчас она лишится всего нажитого за 20 лет, ей сообщили по телефону продавцы из местного магазина. Сын женщины Владимир рассказывает, что совсем недавно они сделали ремонт на кухне — установили новый гарнитур и купили современную технику. О пожаре он также узнал во время работы — тогда горело только поле, но пламя уже подходило к жилым постройкам. Я все бросил, полетел сюда, приехал и вот наблюдал такую картину, что здесь уже люди, поделился он. Спасти жилье его матери пытались и пожарные, и жители. Когда огонь был уже близко, они вылили бак с водой, находящийся во дворе, на траву. Затем начали проливать стену дома и забор, но через пару минут отошли в сторону — стало очевидно, что пожар не предотвратить. Пламя уже шло на окна, они стали лопаться. Я быстро забежал, схватил газовый баллон, обрубив шланг. Брат у меня успел вынести телевизор — и все, больше ничего, рассказал редакции TagilCity.ru мужчина. Огонь полностью охватил дом через шесть минут с момента возгорания травы, в это время спецслужбы и жители стали спасать соседнюю жилую постройку, у которой загорелась крыша. Сильно помогали друзья соседний дом потушить: у них крыша начала гореть. И пожарные помогали, вспоминает Владимир. TagilCity.ru В результате пожара Вера Иванченко лишилась всего — от документов до жилья. От ее дома осталось только черное пепелище. Сейчас женщина проживает с семьей своей дочери Юлии. Она на пенсии, ей шестьдесят лет, но она еще старается работать, чтобы хоть что-то было, сказала девушка. Оказать материальную помощь Вере Иванченко можно по номеру карты 2202 2006 1495 1919 (Вера Григорьевна И). Напомним, 4 мая в селе Малая Лая пожар уничтожил три жилых дома и одну нежилую постройку. Лишились крова и вещей две пенсионерки и молодая семья с двумя детьми. За несколько дней до пожара в этом же селе 52-летний мужчина на глазах у двухлетнего ребенка застрелил свою жену и покончил жизнь самоубийством. Мужчина застрелил свою жену на глазах у двухлетнего ребенка в селе под Тагилом

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