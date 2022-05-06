В отъеме жилья за 16 миллионов обвинила полицейского екатеринбурженка

Началось все с того, что мужчина якобы вызвал зятя Елены на разговор, после чего тот потребовал, чтобы женщина привезла документацию на квартиру. Также женщина утверждает, что ее заставили переписать жилье на некоего Игоря Кривошеина. Параллельно с этим им якобы угрожали расправой или тюрьмой.