В отъеме жилья за 16 миллионов обвинила полицейского екатеринбурженка

В отъеме жилья за 16 миллионов обвинила полицейского екатеринбурженка
В отъеме жилья за 16 миллионов обвинила полицейского екатеринбурженка
Сегодня, 11:49ПроисшествияФото: pixabay.com
В Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов, по словам жительницы Елены Бурыкиной, отнял у них жилье.

Екатеринбургского высокопоставленного полицейского обвинили в вымогательстве и попытках отобрать имущество, сообщает Е1.

Заявление в СК на полицейского Дмитрия Головко написала местная жительница Елена Бурыкина. По словам женщины, из-за угроз мужчины она переписала свое жилье на чужих людей.

Началось все с того, что мужчина якобы вызвал зятя Елены на разговор, после чего тот потребовал, чтобы женщина привезла документацию на квартиру. Также женщина утверждает, что ее заставили переписать жилье на некоего Игоря Кривошеина. Параллельно с этим им якобы угрожали расправой или тюрьмой.

Таким образом жилье стоимостью порядка 16 млн рублей оказалось в собственности чужих людей менее чем за сутки. В квартире были прописаны несовершеннолетние, которых немедленно выписали.

За ночь бывшие жильцы вывезли оттуда все вещи. Далее, как утверждает Елена, все перевезенные из дома в гараж вещи, похитили. Она считает, что не обошлось без действия тех же лиц. Теперь бывшие жильцы вынуждены снимать квартиру.

Теперь правоохранительные органы разбираются в сложившейся ситуации. Если информация о том, что полицейский преступил закон, подтвердится, его будут судить, пояснили в СКР.

Сюжеты:
Новости УрФО
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