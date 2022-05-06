Врачей екатеринбургской больницы обвинили в смерти ветерана ВОВ

У лечащего врача младший Мурашов на следующий день узнал, что температура у отца исчезла, сатурация повысилась за 90%. Врач сообщила, что мужчина идет на поправку, но он упал и разбил надбровье. По словам Мурашова, в понедельник он снова позвонил в больницу. Врач ответила, что сейчас будет совершать обход и попросила перезвонить ей спустя два часа. Однако, когда Мурашов перезвонил, на звонок ему ответил другой медсотрудник и сказал, что лечащий врач его отца заболела, а ему нужно позвонить в больницу завтра. Спустя некоторое время оказалось, что больного отправили в нейрохирургическое отделение из-за гематомы, которая образовалась в результате падения.