Врачей екатеринбургской больницы обвинили в смерти ветерана ВОВ

У мужчины ночью 18 апреля поднялась высокая температура за 39 градусов. Родственники вызвали скорую помощь. Сын рассказал врачам, что у отца совсем недавно сняли швы после перенесенной операции по устранению перитонита.
Медики провели измерение сатурации — она показала 87%. После чего был проведен экспресс-тест, который выявил наличие коронавируса. Ветеран был госпитализирован в больницу в кардиологическое отделение, пишет Ура.ру.
У лечащего врача младший Мурашов на следующий день узнал, что температура у отца исчезла, сатурация повысилась за 90%. Врач сообщила, что мужчина идет на поправку, но он упал и разбил надбровье. По словам Мурашова, в понедельник он снова позвонил в больницу. Врач ответила, что сейчас будет совершать обход и попросила перезвонить ей спустя два часа. Однако, когда Мурашов перезвонил, на звонок ему ответил другой медсотрудник и сказал, что лечащий врач его отца заболела, а ему нужно позвонить в больницу завтра. Спустя некоторое время оказалось, что больного отправили в нейрохирургическое отделение из-за гематомы, которая образовалась в результате падения.
Родственники два дня пытались дозвониться до отделения, и только в четверг им сообщили, что температура пожилого человека нормальная, а уровень сатурации — 95%. А в пятницу утром Мурашову позвонили и рассказали о смерти отца и, как выяснилось, умер он еще в четверг днем. На вопрос о причине смерти ему ответили, что в анамнезе были онкология, легочное и гематома.
В заключении судмедэкспертизы указано, что ветеран скончался вследствие отека легких. Но, по словам Мурашова, когда он был в морге, то увидел у отца большую гематому и разбитую бровь. Также мужчина предполагает, что смерть пенсионера наступила после его падения с кровати.
На данный момент родственники погибшего намерены обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку.
Напомним, свердловчанка винит сотрудников екатеринбургской больницы в смерти ее бабушки из-за плохого лечения и ухода.